Губернатор Кубани объявил о начале посевной кампании яровых культур.

Хозяйства центральной части края уже приступили к весеннему севу. Губернатор отметил, что аграрии полностью обеспечены семенами. При этом ежегодно увеличивают долю семян отечественной селекции. Так, в текущем году по кукурузе и подсолнечнику она составит 55%. Семена же пшеницы и ячменя полностью российские.