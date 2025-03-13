Губернатор Кубани объявил о начале посевной кампании яровых культур.
В своем telegram-канале Вениамин Кондратьев рассказал, что аграрии начали сев сахарной свеклы, кукурузы, сои и подсолнечника. Под урожай этого года планируют засеять 3,6 млн гектаров.
Хозяйства центральной части края уже приступили к весеннему севу. Губернатор отметил, что аграрии полностью обеспечены семенами. При этом ежегодно увеличивают долю семян отечественной селекции. Так, в текущем году по кукурузе и подсолнечнику она составит 55%. Семена же пшеницы и ячменя полностью российские.
Напомним, в 2025 году на Кубани площадь яровых составит 1,8 миллионов гектаров. Из них под подсолнечник отвели 471 тысячу гектаров, под кукурузу 436 тысяч гектаров, а под сахарную свеклу — 205 тысяч гектаров.