В Самаре запустят новый сервис оплаты проезда

В январе 2025 г. стало известно о том, что 2ГИС запустил новую функцию оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации. Предполагается, что пассажиры смогут оплачивать поездки на всех маршрутах через мобильные приложения. Пилотный проект запустили в Костромской области, но постепенно к нему подключаются и другие регионы.