На Кубани с начала года единое пособие выплатили родителям 89 тысяч детей

Кроме того, семьи, которым уже назначено пособие на ребенка и у которых родился еще один малыш, могут получать пособие на новорожденного без необходимости оценивать доходы и имущество. Оно будет назначено на тот же срок и в том же размере, что и на предыдущего ребенка.