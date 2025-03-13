На Кубани с начала года единое пособие выплатили родителям 89 тысяч детей

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю назначило единое пособие на 89 тысяч детей.
«На получение пособия могут претендовать жители Кубани, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают в стране. При оформлении пособия проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитываются занятость родителей или объективные причины ее отсутствия. Пособие назначается на год, после чего можно подать заявление на его продление», — рассказали в Соцфонде региона.
Ежемесячное пособие для детей до 17 лет составляет 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума для детей, в зависимости от доходов семьи. В Краснодарском крае в 2025 году размеры пособия составляют: 8 256,50 рублей (50%), 12 384,75 рубля (75%), и 16 513 рублей (100%).
В этом году семьи получили возможность синхронизировать сроки назначения единого пособия на всех детей, подав одно заявление. Это можно сделать в последний месяц, когда заканчивается выплата пособия на одного из детей.
Кроме того, семьи, которым уже назначено пособие на ребенка и у которых родился еще один малыш, могут получать пособие на новорожденного без необходимости оценивать доходы и имущество. Оно будет назначено на тот же срок и в том же размере, что и на предыдущего ребенка.