Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани с начала года единое пособие выплатили родителям 89 тысяч детей

Единое пособие с начала года назначили почти 90 тысячам детей Кубани.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю назначило единое пособие на 89 тысяч детей.

«На получение пособия могут претендовать жители Кубани, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают в стране. При оформлении пособия проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитываются занятость родителей или объективные причины ее отсутствия. Пособие назначается на год, после чего можно подать заявление на его продление», — рассказали в Соцфонде региона.

Ежемесячное пособие для детей до 17 лет составляет 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума для детей, в зависимости от доходов семьи. В Краснодарском крае в 2025 году размеры пособия составляют: 8 256,50 рублей (50%), 12 384,75 рубля (75%), и 16 513 рублей (100%).

В этом году семьи получили возможность синхронизировать сроки назначения единого пособия на всех детей, подав одно заявление. Это можно сделать в последний месяц, когда заканчивается выплата пособия на одного из детей.

Кроме того, семьи, которым уже назначено пособие на ребенка и у которых родился еще один малыш, могут получать пособие на новорожденного без необходимости оценивать доходы и имущество. Оно будет назначено на тот же срок и в том же размере, что и на предыдущего ребенка.