Казахстан не оставят без сладкого

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. В Минторговле Казахстана не ожидают нового дефицита сахара. В этом казахстанцев заверил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.
13 марта 2025 года, выступая на брифинге в сенате замминистра прокомментировал ситуацию с нехваткой сахара. Еще осенью в правительстве сработали на опережение и оказали поддержку отечественным сахарным заводам и свекловодам.
«Минсельскохозом было оказано содействие нашим фермерам в выращивании сахарной свеклы. Также оказывается содействие нашим сахарозаводам, которые перерабатывают эту свеклу и также используют импортное сырье… Работа ведется и, не думаю, что у нас повторно возникнет такая проблема. Дефицита сахара не должно быть», — заявил Кайрат Торебаев.
Помнится, осенью 2024 года из-за нехватки мощностей трех сахарных заводов, в Казахстане случился внезапный дефицит сахара.