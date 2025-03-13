Казахстан не оставят без сладкого

«Минсельскохозом было оказано содействие нашим фермерам в выращивании сахарной свеклы. Также оказывается содействие нашим сахарозаводам, которые перерабатывают эту свеклу и также используют импортное сырье… Работа ведется и, не думаю, что у нас повторно возникнет такая проблема. Дефицита сахара не должно быть», — заявил Кайрат Торебаев.