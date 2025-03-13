Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан не оставят без сладкого

Министерство торговли и интеграции Казахстана извлекло выводы из прошлогодней ситуации с сахаром.

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. В Минторговле Казахстана не ожидают нового дефицита сахара. В этом казахстанцев заверил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

13 марта 2025 года, выступая на брифинге в сенате замминистра прокомментировал ситуацию с нехваткой сахара. Еще осенью в правительстве сработали на опережение и оказали поддержку отечественным сахарным заводам и свекловодам.

«Минсельскохозом было оказано содействие нашим фермерам в выращивании сахарной свеклы. Также оказывается содействие нашим сахарозаводам, которые перерабатывают эту свеклу и также используют импортное сырье… Работа ведется и, не думаю, что у нас повторно возникнет такая проблема. Дефицита сахара не должно быть», — заявил Кайрат Торебаев.

Помнится, осенью 2024 года из-за нехватки мощностей трех сахарных заводов, в Казахстане случился внезапный дефицит сахара.