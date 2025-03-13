Строительство 7 новых многоэтажек утвердили в Нижнем Новгороде

На улице Черниговской появится многоэтажка с подземной парковкой и коммерческими площадями на первых этажах. Застройкой территории займутся СЗ «Черниговская набережная» и «ФСК Регион». В дальнейшем в рамках комплексного развития территории (КРТ) будут застраиваться участки между Молитовским мостом и метромостом.