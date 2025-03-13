Строительство 7 новых многоэтажек утвердили в Нижнем Новгороде

Информация об этом опубликована на сайте министерства Нижегородской области.
Один из новых домов появится в Нижегородском районе на улице Яблоневой. Десятиэтажное здание рассчитано на 120 квартир и предназначено для военнослужащих Росгвардии. Застройщиком проекта выступает войсковая часть.
Еще один жилой квартал планируется построить в районе площади Сенной в границах улиц Ковровская, Тургенева и переулка Бойновский. Проект реализует СЗ «Идель». В составе комплекса предусмотрены встроенные общественные помещения и детский сад.
На улице Черниговской появится многоэтажка с подземной парковкой и коммерческими площадями на первых этажах. Застройкой территории займутся СЗ «Черниговская набережная» и «ФСК Регион». В дальнейшем в рамках комплексного развития территории (КРТ) будут застраиваться участки между Молитовским мостом и метромостом.
В деревне Ольгино начнется реализация масштабного проекта КРТ. Первые разрешения на строительство жилых домов уже получило ООО «Специализированный застройщик КРТ-1».
Также разрешение на возведение нового дома в составе жилого комплекса «Торпедо» в Автозаводском районе получил СЗ «Терминал Строительные Комплектации».