На западе Волгограда началось строительство нового трубопровода

В компании также объяснили, что при строительстве жилых многоквартирных домов до 80-х годов прошлого века обратная циркуляция воды не была предусмотрена. В связи с этим «Концессии теплоснабжения» в приоритетном порядке ведут строительство новых циркуляционных трубопроводов в Волгограде. Так, в 2024 году два новых участка «обратки» были проложены к домам на улице Константина Симонова и на бульваре 30-летия Победы. Еще один новый циркуляционный трубопровод построен к дому на улице Кузнецкой. В результате сотни жителей Волгограда в Дзержинском и Ворощиловском районах стали получать горячую воду, соответствующую всем нормативным параметрам.