В Петербурге проектируют новый участок «коричневой» ветки метро

К марту 2026 года будет готов проект планировки территории для строительства «коричневой» линии метро в Санкт-Петербурге. Протяженность проектируемого отрезка составит семь километров, пишет «Вечерний Санкт-Петербург».
Власти города намерены подготовить проект планировки участка «коричневой» ветки метро, соединяющей станции «Каретная» и «Полюстровский проспект-1». Согласно распоряжению, опубликованному на официальном сайте Смольного, завершение работ состоится через год.
Ответственность за контроль над разработкой проекта возложена на первого зампреда комитета по градостроительству и архитектуре, главного архитектора Петербурга, Павла Соколова. Отметим, метро в Петербурге продолжает развиваться. Власти оказывают в этом активное содействие.