В Петербурге проектируют новый участок «коричневой» ветки метро

Ответственность за контроль над разработкой проекта возложена на первого зампреда комитета по градостроительству и архитектуре, главного архитектора Петербурга, Павла Соколова. Отметим, метро в Петербурге продолжает развиваться. Власти оказывают в этом активное содействие.