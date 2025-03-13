Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге проектируют новый участок «коричневой» ветки метро

Ее протяженность составит семь километров.

Источник: Аргументы и факты

К марту 2026 года будет готов проект планировки территории для строительства «коричневой» линии метро в Санкт-Петербурге. Протяженность проектируемого отрезка составит семь километров, пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Власти города намерены подготовить проект планировки участка «коричневой» ветки метро, соединяющей станции «Каретная» и «Полюстровский проспект-1». Согласно распоряжению, опубликованному на официальном сайте Смольного, завершение работ состоится через год.

Ответственность за контроль над разработкой проекта возложена на первого зампреда комитета по градостроительству и архитектуре, главного архитектора Петербурга, Павла Соколова. Отметим, метро в Петербурге продолжает развиваться. Власти оказывают в этом активное содействие.