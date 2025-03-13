Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобусный перевозчик Самары анонсировал полный отказ от кондукторов

У компании «СамараАвтоГаз», которая обслуживает большинство муниципальных маршрутов в Самаре, есть планы полностью отказаться от кондукторов. Об этом директор организации Александр Кочерыгин сообщил 13 марта на профильной сессии, которую проводят в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Самары.

«Планы такие есть. Новые автобусы оснащены оборудованием для самостоятельной оплаты проезда. На части маршрутов пассажиров обилечивают водители», — сказал Александр Кочерыгин.

Глава дептранса Самары Сергей Маркин в свою очередь отметил, что профессия «кондуктор» — умирающая. Сейчас средний возраст таких сотрудников в городе более 50 лет.

По его словам, решить проблему нехватки кондукторов можно за счет установки валидаторов около каждого выхода в салонах общественного транспорта. И эта работа уже выполняется.