Автобусный перевозчик Самары анонсировал полный отказ от кондукторов

У компании «СамараАвтоГаз», которая обслуживает большинство муниципальных маршрутов в Самаре, есть планы полностью отказаться от кондукторов. Об этом директор организации Александр Кочерыгин сообщил 13 марта на профильной сессии, которую проводят в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Самары.