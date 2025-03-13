Автобусный перевозчик Самары анонсировал полный отказ от кондукторов

«Планы такие есть. Новые автобусы оснащены оборудованием для самостоятельной оплаты проезда. На части маршрутов пассажиров обилечивают водители», — сказал Александр Кочерыгин.
Глава дептранса Самары Сергей Маркин в свою очередь отметил, что профессия «кондуктор» — умирающая. Сейчас средний возраст таких сотрудников в городе более 50 лет.
По его словам, решить проблему нехватки кондукторов можно за счет установки валидаторов около каждого выхода в салонах общественного транспорта. И эта работа уже выполняется.