Фабрики Gloria Jeans в Шахтах и Новошахтинске выкупят сторонние инвесторы

Екатерина Стенякина уточнила, что сейчас ведутся переговоры с несколькими крупными компаниями в сфере легкой промышленности, которые планируют выкупить производственные комплексы. При этом бренд Gloria Jeans больше не будет присутствовать на этих фабриках. Вопрос находится на контроле врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и министра промышленности России Антона Алиханова.
Ранее две другие фабрики Gloria Jeans в Ростовской области, расположенные в Гуково и Зверево, уже были проданы. На них продолжат шить одежду, но уже под другими брендами. Ранее сообщалось, что закрытие фабрик в Шахтах и Новошахтинске связано с их убыточностью.
В январе Стенякина обращалась к главе Минпромторга с просьбой предотвратить уход Gloria Jeans из региона.