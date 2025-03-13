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Фабрики Gloria Jeans в Шахтах и Новошахтинске выкупят сторонние инвесторы

Швейные фабрики компании Gloria Jeans в Шахтах и Новошахтинске будут выкуплены сторонними инвесторами, персонал фабрик сохранят. Об этом сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина в интервью РБК ТВ Юг. На каждом из предприятий работают по 800−900 человек.

Екатерина Стенякина уточнила, что сейчас ведутся переговоры с несколькими крупными компаниями в сфере легкой промышленности, которые планируют выкупить производственные комплексы. При этом бренд Gloria Jeans больше не будет присутствовать на этих фабриках. Вопрос находится на контроле врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и министра промышленности России Антона Алиханова.

Ранее две другие фабрики Gloria Jeans в Ростовской области, расположенные в Гуково и Зверево, уже были проданы. На них продолжат шить одежду, но уже под другими брендами. Ранее сообщалось, что закрытие фабрик в Шахтах и Новошахтинске связано с их убыточностью.

В январе Стенякина обращалась к главе Минпромторга с просьбой предотвратить уход Gloria Jeans из региона.