Фабрики Gloria Jeans в Шахтах и Новошахтинске выкупят сторонние инвесторы

Ранее две другие фабрики Gloria Jeans в Ростовской области, расположенные в Гуково и Зверево, уже были проданы. На них продолжат шить одежду, но уже под другими брендами. Ранее сообщалось, что закрытие фабрик в Шахтах и Новошахтинске связано с их убыточностью.