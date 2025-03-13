В Минске утверждена Концепция жилищной политики

Судя по содержанию Концепции, Министерству архитектуры и строительства совместно с республиканскими органами госуправления поручено разработать план мероприятий по ее реализации. При этом для достижения поставленных целей будет необходимо определить подходы по реализации градостроительной политики, следует из документа. Она должна быть направлена на комплексное раскрытие потенциала социально-экономического развития территорий. Кроме того, необходимо определить механизмы и инструменты повышения доступности жилья.