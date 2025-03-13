В Минске утверждена Концепция жилищной политики

Судя по содержанию Концепции, Министерству архитектуры и строительства совместно с республиканскими органами госуправления поручено разработать план мероприятий по ее реализации. При этом для достижения поставленных целей будет необходимо определить подходы по реализации градостроительной политики, следует из документа. Она должна быть направлена на комплексное раскрытие потенциала социально-экономического развития территорий. Кроме того, необходимо определить механизмы и инструменты повышения доступности жилья.
Речь в документе также идет о необходимости выработки мероприятий по реновации жилых домов. Уточняется, в частности, что проблема обновления жилищного фонда, который постепенно морально и физически устаревает, должна решаться за счет реновации существующих объектов и их капитального ремонта.
Приоритетным направлением возведения жилья в регионах, интенсивного освоения сельских территорий, констатируется в Концепции, должно стать рациональное использование потенциала существующей жилой застройки за счет вовлечения в хозяйственный оборот для целей индивидуального жилищного строительства неиспользуемых земельных участков, а также максимальное направление имеющихся финансовых средств на реконструкцию инфраструктуры в районах существующей индивидуальной жилой застройки.
Обозреватели отмечают, что реализация жилищной политики в области обеспечения граждан жильем основана, помимо общих принципов системности и целенаправленности, законности, эффективности, справедливости и демократичности, на следующих частных принципах: социальные гарантии прав граждан на жилье, свобода выбора действий граждан при решении жилищных проблем, стимулирование инициативы.
Новостные порталы уточняют, что данное постановление вступает в силу после его официального опубликования.