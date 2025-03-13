Дело о хищениях на «Протоне» вернется в Генпрокуратуру РФ

Вчера гособвинение поддержало ходатайство защитника экс-директора АО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского о возврате в прокуратуру уголовного дела о растрате 195 млн руб. Вместе с господином Щенятским в этом преступлении обвинены его бывший зам Валерий Голдобин и три сотрудника ООО «ИКФ “Солвер”». По версии следствия, они похитили деньги, выделенные на поставку оборудования. Подсудимые вину категорически отрицают. В итоге и у защиты, и у обвинения возникли вопросы к выводам технических экспертиз, проведенных в ходе расследования.