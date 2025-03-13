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В Волгограде замедлился рост цен на бензин

Топливо подорожало на копейки.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградстат опубликовал результаты мониторинга цен на нефтепродукты. Новость неплохая: кажется, цены на топливо замерли, хотя многих бы порадовало их снижение. На дизельное топливо и бензин АИ-98 цены совсем не изменились. Как и неделей ранее, на заправках Волгограда ДТ стоило 68,27 рубля за литр, 98-й — 83,72 рубля. Совсем немного изменилась цена на 92-й и 95-й бензин.

Так, АИ-92 стал стоить 56,71 рубля. Это ровно на одну копейку больше в сравнении с прошлой неделей. АИ-95 подорожал заметнее всего — на 3 копейки.