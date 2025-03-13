Сеть «Светофор» в Волгограде заплатит штраф за нарушения

Компанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, что создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений).
Помимо этого, арбитражный суд принял решение об уничтожении некоторой пищевой продукции, реализуемой в магазинах сети. Речь идет о замороженных куриных крыльях (19,2 кг) и замороженных свиных ребрах (31,9 кг), которые были изъяты на основании протокола осмотра 16 января и находились на ответственном хранении в одном из магазинов сети в городе Котельниково.
Как сообщили в арбитражном суде, решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.
Напомним, в феврале во многих регионах РФ прошли тотальные проверки в сети этого продуктового дискаунтера. Из-за выявленных нарушений в Ростовской, Московской, Вологодской и Новгородской областях торговые точки сети приостановили свою деятельность.