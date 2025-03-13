Сеть «Светофор» в Волгограде заплатит штраф за нарушения

Помимо этого, арбитражный суд принял решение об уничтожении некоторой пищевой продукции, реализуемой в магазинах сети. Речь идет о замороженных куриных крыльях (19,2 кг) и замороженных свиных ребрах (31,9 кг), которые были изъяты на основании протокола осмотра 16 января и находились на ответственном хранении в одном из магазинов сети в городе Котельниково.