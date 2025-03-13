В Новосибирске планируют построить завод по выпуску оборудования для фармацевтической отрасли

Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на заместителя генерального директора ООО «Новая лизинговая компания» (управляет парком «Новосиб») Александра Тарасова. Проектом занимается компания ООО «Координата», резидент парка с 2020 года.
Коммерческий директор ООО «Координата» Михаил Воробьев рассказал Infopro54.ru, что после переезда в индустриальный парк компания значительно расширила производственные мощности: площадь производства выросла с 100 до 800 квадратных метров, а парк оборудования увеличился в шесть раз. По его словам, развитие бизнеса ускорилось благодаря уходу иностранных производителей с российского рынка.
— Ранее мы специализировались на создании линий для производства инсулина и жидких лекарственных форм, но теперь активно осваиваем новые направления, включая оборудование для выпуска таблеток. Это собственные разработки, которые создаются в нашем конструкторском бюро, — отметил Воробьев.
Он подчеркнул, что требования к фармацевтическому оборудованию строго регламентированы, поэтому даже в условиях импортозамещения компании приходится поддерживать высокие стандарты качества. Для сравнения, на рынке пищевого оборудования требования менее жесткие, и конкуренция там выше. Ранее «Координата» также занималась этим сегментом, но теперь сосредоточилась исключительно на фармацевтическом оборудовании.
В планах компании — как минимум двукратное увеличение объемов производства и строительство нового завода. Однако реализация этих планов пока сталкивается с экономическими трудностями.
— Экономика стоит на ручном тормозе, и развиваться за счет внутренних ресурсов удается медленнее, чем хотелось бы. Мы обсуждали возможность строительства завода в «Новосибе», но все упирается в стоимость финансирования, — пояснил Воробьев.
Пока компания сосредотачивается на совершенствовании существующих технологий и разработке новых решений, чтобы в будущем выйти с конкурентоспособным продуктом на международный рынок. Поставки оборудования пока осуществляются только внутри России.
По данным Корпорации развития Новосибирской области, до 2028 года в «Новосибе» планируется ввести еще четыре новых здания общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Например, компания ООО «ЗТО “Тифлотехника” построит производственно-складской объект площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Запуск предприятия запланирован на третий квартал 2025 года.
На данный момент в парке работают 114 предприятий, из которых 39 занимаются производственной деятельностью. Совокупный оборот резидентов составляет более 9,8 млрд рублей.