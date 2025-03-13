В Новосибирске планируют построить завод по выпуску оборудования для фармацевтической отрасли

Он подчеркнул, что требования к фармацевтическому оборудованию строго регламентированы, поэтому даже в условиях импортозамещения компании приходится поддерживать высокие стандарты качества. Для сравнения, на рынке пищевого оборудования требования менее жесткие, и конкуренция там выше. Ранее «Координата» также занималась этим сегментом, но теперь сосредоточилась исключительно на фармацевтическом оборудовании.