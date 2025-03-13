Французы и японцы займутся добычей урана в Навоийской области

К 2030 году Узбекистан планирует значительно увеличить добычу урана, доведя её до 7,1 тысячи тонн в год, что вдвое превышает объём 2021 года. Также ожидается увеличение производства перрената аммония с 2215 килограммов в 2021 году до 3700 килограммов к 2030 году.