Французы и японцы займутся добычей урана в Навоийской области

Кто займётся добычей урана?
Согласно соглашению, месторождение будет интегрировано в существующую промышленную базу «Навоиуран», которая станет его оператором.
Помимо этого, в состав акционеров Nurlikum Mining, где 51% принадлежит Orano Mining, а 49% — Госкомгеологии Узбекистана, вошёл новый партнёр из Японии — корпорация ITOCHU, которая приобрела миноритарную долю.
Каковы перспективы проекта?
По предварительным оценкам, подтверждённые ресурсы месторождения позволят обеспечить добычу урана в течение более десяти лет, а прогнозируемый пиковый уровень производства составит 700 тонн урана в год.
Партнёры также запланировали геологоразведочные работы, чтобы как минимум удвоить запасы урана на разрабатываемых площадях.
«Этот проект способствует диверсификации источников производства урана для нашей компании. Новый этап развития стал возможным благодаря работе, проделанной за последние пять лет в Узбекистане. Orano стремится применить свой геологический и технический опыт для дальнейшего развития проекта, поддерживая расширение добывающих мощностей компании», — заявил старший исполнительный вице-президент Orano по горнодобывающим операциям Ксавье Сен-Мартен Тийе.
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Orano работает в Узбекистане с 2019 года. Совместное предприятие Nurlikum Mining занимается геологоразведкой на перспективных участках Северный и Южный Дженгельды, а также Янгикудук в Навоийской области.
В ноябре 2022 года Госкомгеология, «Навоиуран» и Orano Mining подписали трёхстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее развитие добычи и переработки урана, а также создание промышленной цепочки по производству ядерного топлива.
Планы Узбекистана по добыче урана
К 2030 году Узбекистан планирует значительно увеличить добычу урана, доведя её до 7,1 тысячи тонн в год, что вдвое превышает объём 2021 года. Также ожидается увеличение производства перрената аммония с 2215 килограммов в 2021 году до 3700 килограммов к 2030 году.
Стоит отметить, что в июле 2022 года президент Узбекистана поручил создать рабочую группу для изучения мирового опыта по производству диоксида урана, используемого в атомных электростанциях. Этот материал применяется для производства топливных таблеток, каждая из которых весом 4,5 грамма выделяет энергию, эквивалентную 500 кубометрам природного газа или 500 кг нефти.