В селе Омской области построят школу-самолёт за 1,3 миллиарда рублей

Работы по возведению общеобразовательной школы на 550 мест будут выполнять специалисты компании «АртРемСтрой». Общая стоимость контракта составляет более 1,3 миллиарда рублей, а завершение строительства запланировано на 2027 год.
Здание будет иметь форму самолёта, что связано с особенностями расположения участка на пересечении улиц Октябрьской и Первомайской.
В новом образовательном учреждении будет соблюдено всё необходимое: санитарные нормы, технические регламенты, а также требования по безопасности и энергоэффективности. Архитектор Татьяна Синицына отметила, что главной целью было создание школы, которая бы понравилась детям и вдохновляла их на учёбу.
Губернатор подчеркнул, что данное здание станет важной точкой роста для всего районного центра. В школе планируется разместить многофункциональные объекты, такие как сельская библиотека и IT-центр, что добавит разнообразие в образовательные возможности для местных жителей.