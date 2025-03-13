В селе Омской области построят школу-самолёт за 1,3 миллиарда рублей

В новом образовательном учреждении будет соблюдено всё необходимое: санитарные нормы, технические регламенты, а также требования по безопасности и энергоэффективности. Архитектор Татьяна Синицына отметила, что главной целью было создание школы, которая бы понравилась детям и вдохновляла их на учёбу.