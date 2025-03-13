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В селе Омской области построят школу-самолёт за 1,3 миллиарда рублей

В Омской области заключён контракт на строительство новой школы в селе Одесское.

Источник: Минстрой Омской области

Работы по возведению общеобразовательной школы на 550 мест будут выполнять специалисты компании «АртРемСтрой». Общая стоимость контракта составляет более 1,3 миллиарда рублей, а завершение строительства запланировано на 2027 год.

Здание будет иметь форму самолёта, что связано с особенностями расположения участка на пересечении улиц Октябрьской и Первомайской.

В новом образовательном учреждении будет соблюдено всё необходимое: санитарные нормы, технические регламенты, а также требования по безопасности и энергоэффективности. Архитектор Татьяна Синицына отметила, что главной целью было создание школы, которая бы понравилась детям и вдохновляла их на учёбу.

Губернатор подчеркнул, что данное здание станет важной точкой роста для всего районного центра. В школе планируется разместить многофункциональные объекты, такие как сельская библиотека и IT-центр, что добавит разнообразие в образовательные возможности для местных жителей.