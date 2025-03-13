Суд восстановил женщину в очереди на жильё в Новосибирской области

Прокуратура, проведя проверку, выявила, что основания для получения жилья у женщины не исчезли: ее дом по-прежнему непригоден для проживания. При этом, как отметили в суде, женщина не улучшила свои жилищные условия, не имеет другого жилья и не обладает средствами для его приобретения или аренды.