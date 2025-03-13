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Суд восстановил женщину в очереди на жильё в Новосибирской области

Гражданка Д. была поставлена на учет как нуждающаяся в жилье в 2023 году, поскольку ее дом был признан непригодным для проживания.

Источник: Om1 Новосибирск

Чановский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск прокуратуры, поданный в интересах местной жительницы, нуждающейся в жилье. Суд обязал администрацию Чановского района восстановить женщину в очереди на получение жилья по договору социального найма, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

«Местная жительница Д. состояла на очереди в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма с 2023 года, так как ее дом был признан непригодным для проживания», — говорится в сообщении.

Однако в 2024 году администрация района сняла ее с учета, посчитав, что основания для предоставления жилья утрачены.

Прокуратура, проведя проверку, выявила, что основания для получения жилья у женщины не исчезли: ее дом по-прежнему непригоден для проживания. При этом, как отметили в суде, женщина не улучшила свои жилищные условия, не имеет другого жилья и не обладает средствами для его приобретения или аренды.

Суд признал действия администрации незаконными и обязал восстановить гражданку Д. в очереди на получение социального жилья. Более того, администрация должна предоставить женщине жилое помещение из муниципального жилищного фонда в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу.