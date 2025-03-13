Просрочку и поддельные продукты нашли в школах и детсадах Волжского

По результатам проверок управлением зафиксировано 46 нарушений действующего законодательства. В частности, использование продукции без ветеринарных сопроводительных документов и без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Также была обнаружена продукция с истекшим сроком годности. Кроме того, по результатам анализа данных ФГИС «Меркурий» выявлено несвоевременное гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов и поступление сливочного масла с фантомной площадки, на которое был аннулирован производственный сертификат.