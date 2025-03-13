Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Просрочку и поддельные продукты нашли в школах и детсадах Волжского

Две организации привлечены к административной ответственности за поставку в социальные учреждения непроверенной и сомнительной продукции.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Ростехнадзора, хозяйствующие субъекты занимались организацией питания в школах и детсадах Волжского и Быковского района Волгоградской области.

Данные факты вскрылись во время совместной проверки Россельхознадзора и прокуратуры Волгоградской области 30 общеобразовательных и дошкольных организаций. Мероприятия проходили с ноября 2024 по февраль 2025 года.

По результатам проверок управлением зафиксировано 46 нарушений действующего законодательства. В частности, использование продукции без ветеринарных сопроводительных документов и без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Также была обнаружена продукция с истекшим сроком годности. Кроме того, по результатам анализа данных ФГИС «Меркурий» выявлено несвоевременное гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов и поступление сливочного масла с фантомной площадки, на которое был аннулирован производственный сертификат.

Должностным лицам вынесены представления. Постановления управления по делам об административных правонарушениях вступили в законную силу.