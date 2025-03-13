Просрочку и поддельные продукты нашли в школах и детсадах Волжского

Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Ростехнадзора, хозяйствующие субъекты занимались организацией питания в школах и детсадах Волжского и Быковского района Волгоградской области.
Данные факты вскрылись во время совместной проверки Россельхознадзора и прокуратуры Волгоградской области 30 общеобразовательных и дошкольных организаций. Мероприятия проходили с ноября 2024 по февраль 2025 года.
По результатам проверок управлением зафиксировано 46 нарушений действующего законодательства. В частности, использование продукции без ветеринарных сопроводительных документов и без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Также была обнаружена продукция с истекшим сроком годности. Кроме того, по результатам анализа данных ФГИС «Меркурий» выявлено несвоевременное гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов и поступление сливочного масла с фантомной площадки, на которое был аннулирован производственный сертификат.
Должностным лицам вынесены представления. Постановления управления по делам об административных правонарушениях вступили в законную силу.