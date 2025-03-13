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Туапсе получил 150 новых уличных камер слежения

Количество уличных камер слежения в Туапсе вырастет до 527.

Источник: Комсомольская правда

Туапсе получил 150 новых уличных камер слежения. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в своем telegram-канале.

Камеры слежения передали в рамках развития систем видеонаблюдения в регионе. Устройства установят по адресному плану комплекса «Безопасный город».

Всего количество камер видеонаблюдения в Туапсинском округе вырастет до 527.

По словам главы муниципалитета, видеонаблюдение необходимо для обеспечения безопасности и местных жителей, и туристов.

«Особенно в курортный сезон, когда к нам приезжает множество отдыхающих. Уверен, новые камеры значительно улучшат совместную работу муниципальных служб и правоохранителей, помогут предотвращать происшествия», — написал Сергей Бойко.