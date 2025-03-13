Туапсе получил 150 новых уличных камер слежения. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в своем telegram-канале.
Камеры слежения передали в рамках развития систем видеонаблюдения в регионе. Устройства установят по адресному плану комплекса «Безопасный город».
Всего количество камер видеонаблюдения в Туапсинском округе вырастет до 527.
По словам главы муниципалитета, видеонаблюдение необходимо для обеспечения безопасности и местных жителей, и туристов.
«Особенно в курортный сезон, когда к нам приезжает множество отдыхающих. Уверен, новые камеры значительно улучшат совместную работу муниципальных служб и правоохранителей, помогут предотвращать происшествия», — написал Сергей Бойко.