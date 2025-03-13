Доходы некоторых ИП планируют считать по-новому

В новом законопроекте остается сумма в 500 тыс. Однако теперь будут учитываться все доходы (выручка) гражданина, а не только то, что он получил в качестве ИП. Другое новшество в том, что запрет на бизнес в статусе ИП будет не постоянным, а только на три года. Проект закона уже готовится к первому чтению.