Доходы некоторых ИП планируют считать по-новому

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Критерии подсчета доходов (или выручки) индивидуальных предпринимателей (ИП) могут изменить, следует из опубликованного законопроекта.
Документ уже внесен в Палату представителей 25 февраля. Текст проекта закона состоит из двух статей.
«Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2024 года», — сказано во второй статье.
В первой статье описан новый принцип «потолка» доходов по ИП. В поправках по вопросам налогообложения, которые были приняты в декабре 2023 года, сказано, что этот лимит равен 500 тыс. рублей.
Имеется ввиду «совокупный размер доходов и (или) валовой выручки» в течение календарного года. Если ИП превышает этот предел, то по закону 2023 года он уже не имеет права на предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Лишение такого права происходит с 1 января следующего года.
В новом законопроекте остается сумма в 500 тыс. Однако теперь будут учитываться все доходы (выручка) гражданина, а не только то, что он получил в качестве ИП. Другое новшество в том, что запрет на бизнес в статусе ИП будет не постоянным, а только на три года. Проект закона уже готовится к первому чтению.
Ранее в стране прошла реформа ИП. Государство изменило ряд условий ведения бизнеса в таком статусе. По новым правилам, целому ряду ИП нужно было трансформироваться в юрлица. Для этого власти предложили льготную схему.
Также с 1 октября прошлого года в стране прекращена регистрация тех ИП, чей вид деятельности не попал в специальный список, утвержденный властями.