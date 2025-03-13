В Волгограде капитально отремонтируют детсад № 195

Благодаря действию федеральных и региональных программ, нацпроектов, с 2018 года в регионе построено 13 новых образовательных учреждений, в том числе школа № 121 в поселке ГЭС Волгограда, она сдана в этом году. Идет и текущее обновление школ. В 1065 зданиях уже заменили оконные блоки, в 703 — отремонтировали кровли, в 475 — модернизировали освещение, в 293 школах благоустроили пришкольные площадки, в 48 — спортивные. До конца 2027 года в порядок приведут еще 105 школ и 14 зданий детских садов в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».