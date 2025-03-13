В Волгограде капитально отремонтируют детсад № 195

В результате открытых конкурсных процедур определена компания, которая разработает проектную документацию для капремонта детского сада.
Как сообщает администрация Волгограда, подрядчику предстоит детально обследовать конструкции кровли здания, железобетонных плит, балок перекрытий, стен и фундамента, а также состояние полов, оконных и дверных проемов для определения объема необходимых работ.
Капремонт детского сада № 195 — часть комплексной программы развития Волгограда, рассчитанной на ближайшие 10 лет.
В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика для капремонта еще одного детсада — № 367 в Красноармейском районе.
Напомним, задачи по совершенствованию инфраструктуры, созданию современных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения поставлены губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Глава региона в ходе рабочих поездок посещает ремонтируемые и строящиеся школы и детские сады.
Благодаря действию федеральных и региональных программ, нацпроектов, с 2018 года в регионе построено 13 новых образовательных учреждений, в том числе школа № 121 в поселке ГЭС Волгограда, она сдана в этом году. Идет и текущее обновление школ. В 1065 зданиях уже заменили оконные блоки, в 703 — отремонтировали кровли, в 475 — модернизировали освещение, в 293 школах благоустроили пришкольные площадки, в 48 — спортивные. До конца 2027 года в порядок приведут еще 105 школ и 14 зданий детских садов в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».