Более 13 тысяч волгоградских врачей и медсестер получили соцвыплаты

С начала 2025 года в Волгоградской области более 13 тысяч медицинских работников получили соцвыплаты в общей сумме более 255 миллионов рублей. Это существенная помощь для тех, кто ежедневно заботится о здоровье жителей региона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СФР, выплаты предназначены для сотрудников первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также для работников станций и отделений скорой помощи.
Размер выплаты варьируется в достаточно широком диапазоне — от 4,5 тысяч до 50 тысяч рублей. Такой разброс обусловлен несколькими факторами. В частности, чем меньше населенный пункт и сложнее условия работы, тем выше размер. Например, врач узкой специализации в районной больнице небольшого поселка может получить максимальную выплату, в то время как медсестра в крупной городской поликлинике получит меньшую сумму. Система расчета выплат разработана таким образом, чтобы стимулировать работу медицинских специалистов.
Процесс оформления выплат максимально упрощен. Медицинские организации самостоятельно предоставляют в Отделение СФР по Волгоградской области необходимую информацию о своих сотрудниках. Подробная информация по ссылке.