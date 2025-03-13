Более 13 тысяч волгоградских врачей и медсестер получили соцвыплаты

С начала 2025 года в Волгоградской области более 13 тысяч медицинских работников получили соцвыплаты в общей сумме более 255 миллионов рублей. Это существенная помощь для тех, кто ежедневно заботится о здоровье жителей региона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СФР, выплаты предназначены для сотрудников первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также для работников станций и отделений скорой помощи.