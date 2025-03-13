Рассыпающуюся развязку во Владивостоке должны отремонтировать за год

Проход закрыт со стороны полос движения в сторону Некрасовского путепровода. Пешеходов просят пользоваться обходным путём: перед мостом спускаться вниз по лестнице, идти вдоль территории школы № 52 и далее подниматься на тротуар в районе дома № 55 на проспекте 100-летия Владивостока.
Ограничения, судя по всему, будут действовать ещё долго: реконструкция развязки планируется, но сейчас она на стадии проектных работ.
Напоминаем, что суд обязал администрацию Владивостока отремонтировать мостовое сооружение ещё в марте 2024 года. На исполнение судебного решения мэрии отвели два года, так что формально администрация с ремонтом ещё не затягивает. За судьбой моста сейчас следит прокуратура Первореченского района Владивостока.
Напоминаем, с пешеходными путями не везло и Некрасовскому путепроводу, они раскрошились до аварийного состояния. Но, в отличие от моста Фирсовской развязки, путепровод не имеет альтернативных пешеходных путей. Чтобы избавиться от такой дискриминации пешеходов, одно время был введён бесплатный проезд в автобусах для пассажиров, которым надо попасть с одной стороны путепровода на другую, с остановки «Улица Некрасовская» на остановку «Молодёжная» и обратно можно было проехать даром, но новация не прижилась. Когда тротуары на путепроводе начали ремонтировать, заказчик получил целый букет проблем с поисками подрядчиков, их недобросовестностью и срывами сроков реконструкции.