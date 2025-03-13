Рассыпающуюся развязку во Владивостоке должны отремонтировать за год

Напоминаем, с пешеходными путями не везло и Некрасовскому путепроводу, они раскрошились до аварийного состояния. Но, в отличие от моста Фирсовской развязки, путепровод не имеет альтернативных пешеходных путей. Чтобы избавиться от такой дискриминации пешеходов, одно время был введён бесплатный проезд в автобусах для пассажиров, которым надо попасть с одной стороны путепровода на другую, с остановки «Улица Некрасовская» на остановку «Молодёжная» и обратно можно было проехать даром, но новация не прижилась. Когда тротуары на путепроводе начали ремонтировать, заказчик получил целый букет проблем с поисками подрядчиков, их недобросовестностью и срывами сроков реконструкции.