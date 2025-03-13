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ЕАБР заявил про рост зарплаты и увеличение числа незакрытых вакансий в Беларуси

ЕАБР оценил темп роста экономики Беларуси год назад и в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Евразийском банке развития оценили темпы роста экономики Беларуси, опубликовав макроэкономический обзор ЕАБР.

Специалисты ЕАБР обратили внимание на то, что белорусская экономика в 2025-м сохранила высокие темпы роста. Это произошло за счет сильной динамики в промышленности, строительстве и торговле.

— Внутренний спрос остается ключевым драйвером экономической активности, — говорится в обзоре.

Так, отмечается, что экономика Беларуси в 2024 году выросла на 4%. Ключевым драйвером стала промышленность, обеспечив около 1,4 процентного пункта прироста ВВП. А основным фактором увеличения выпуска продукции белорусской промышленности стал высокий спрос со стороны России. В расширении экономической активности сыграли роль также торговля и строительство, восстановился рост в IT. Еще важным фактором усиления экономики в 2024-м стал потребительский спрос.

В январе 2025-го ВВП Беларуси продолжил расти, рост составил 3,7%. Темп роста экономики увеличился преимущественно за счет секторов, которые ориентированы на потребительский спрос и строительство.

— Инфляция находится вблизи целевого уровня Национального банка, — подчеркнули аналитики банка.

Вырос также и розничный товарооборот на 12,2% в январе, а объем подрядных работ прибавил 10,3%. Также в Беларуси сохраняется рост зарплат (плюс 13,5%) за счет повышения базовой ставки оплаты труда и увеличением надбавок для ряда категорий бюджетных работников.

Кроме того, золотовалютные резервы республики достигли пятилетнего максимума и увеличились на 795,1 миллиона долларов в эквиваленте в 2024 году. ЗВР достигли 8,9 миллиарда долларов на начало 2025-го. Здесь повлияло удорожание золота. А в январе 2025-го резервы увеличились еще на 410,6 миллиона долларов и достигли 9,3 миллиарда долларов в эквиваленте.

А еще два белоруса выиграли 2,6 миллиона долларов в покерном турнире в Южной Корее.