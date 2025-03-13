ЕАБР заявил про рост зарплаты и увеличение числа незакрытых вакансий в Беларуси

Так, отмечается, что экономика Беларуси в 2024 году выросла на 4%. Ключевым драйвером стала промышленность, обеспечив около 1,4 процентного пункта прироста ВВП. А основным фактором увеличения выпуска продукции белорусской промышленности стал высокий спрос со стороны России. В расширении экономической активности сыграли роль также торговля и строительство, восстановился рост в IT. Еще важным фактором усиления экономики в 2024-м стал потребительский спрос.