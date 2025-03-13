Экспорт туристических услуг в Минске в 2024 году превысил $146 млн

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2024 году туристическую деятельность в столице осуществляли 555 организаций, а экскурсионные услуги оказывали 443 экскурсовода и гида-переводчика. Об этом сообщил начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Максим Воропай на коллегии по итогам работы за 2024 год, сообщает корреспондент БЕЛТА.