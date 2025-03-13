Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспорт туристических услуг в Минске в 2024 году превысил $146 млн

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2024 году туристическую деятельность в столице осуществляли 555 организаций, а экскурсионные услуги оказывали 443 экскурсовода и гида-переводчика. Об этом сообщил начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Максим Воропай на коллегии по итогам работы за 2024 год, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«В рамках реализации Государственной программы “Беларусь гостеприимная” освоение бюджетных средств составило 98,2%. Средняя загрузка гостиниц достигла 60,9%, а численность гостей, размещенных в коллективных средствах размещения, к уровню 2020 года увеличилась на 318,5%. Объем экспорта туристических услуг составил $146,5 млн», — сказал Максим Воропай.

В 2024 году продолжилось строительство двух туристических объектов из шести, включенных в Госпрограмму. По решению главы государства определен инвестор для строительства гостинично-делового комплекса с теннисным центром в Веснянке, а сроки реализации проекта продлены.

В 2024 году столица представила свой туристический потенциал на 28 международных мероприятиях. По итогам республиканского конкурса в рамках выставки «Отдых-2024» Минск признан победителем по развитию туризма, а его печатная и сувенирная продукция удостоена звания лучшей.

В этом году приоритетными направлениями развития туризма станут дальнейший рост экспорта туристических услуг, а также внедрение системы навигации и ее туристической составляющей.