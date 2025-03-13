Экспорт туристических услуг в Минске в 2024 году превысил $146 млн

«В рамках реализации Государственной программы “Беларусь гостеприимная” освоение бюджетных средств составило 98,2%. Средняя загрузка гостиниц достигла 60,9%, а численность гостей, размещенных в коллективных средствах размещения, к уровню 2020 года увеличилась на 318,5%. Объем экспорта туристических услуг составил $146,5 млн», — сказал Максим Воропай.
В 2024 году продолжилось строительство двух туристических объектов из шести, включенных в Госпрограмму. По решению главы государства определен инвестор для строительства гостинично-делового комплекса с теннисным центром в Веснянке, а сроки реализации проекта продлены.
В 2024 году столица представила свой туристический потенциал на 28 международных мероприятиях. По итогам республиканского конкурса в рамках выставки «Отдых-2024» Минск признан победителем по развитию туризма, а его печатная и сувенирная продукция удостоена звания лучшей.
В этом году приоритетными направлениями развития туризма станут дальнейший рост экспорта туристических услуг, а также внедрение системы навигации и ее туристической составляющей.