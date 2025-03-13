Зарплата водителей автобусов в Нижнем Новгороде достигла 120 тысяч рублей в месяц и более. Это связано с переходом на оплату по брутто-контрактам. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.