Зарплата водителей автобусов в Нижнем Новгороде достигла 120 тысяч рублей в месяц и более. Это связано с переходом на оплату по брутто-контрактам. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.
Согласно данным АО «Нижегородпассажиравтотранс», средний месячный доход водителя автобуса в пассажирском предприятии во втором полугодии 2024 года превысил 103 тысячи рублей при условии выполнения нормативов рабочего времени и показателей.
Помимо заработной платы, водителям предоставляется расширенный социальный пакет, включающий в себя дополнительное медицинское страхование, корпоративную мобильную связь, возможность досрочного выхода на пенсию, увеличенный отпуск и другие льготы.