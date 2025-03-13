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Средняя зарплата бюджетников Кубани вырастет примерно на 17%

По инициативе губернатора из бюджета Краснодарского края дополнительно выделено 9,5 млрд рублейна увеличение зарплат педагогам, медикам и соцработникам.

В целом на зарплату бюджетников в этом году будет направлено 165,4 млрд рублей.

Согласно прогнозам администрации края, к концу 2025 года средняя заработная плата бюджетников вырастет примерно на 17%. Такие изменения создадут дополнительные стимулы для привлечения молодых специалистов в сферу образования и здравоохранения.

«Рост заработной платы обусловлен развитием экономики региона. Работники образования, здравоохранения и соцработники являются основой общества. Увеличение зарплат — непросто финансовая мера — этопризнание заслуг тех людей, которые ежедневно вкладывают свои силы в развитие Кубани, воспитание молодежи, сохранение наших культурных традиций», — прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.