В Самаре предложили построить еще один мост

«Наш район — это ведь тоже часть Самары, но он самый труднодоступный для жителей, так как отделен естественными преградами от остальной части города в виде рек Самарка и Татьянка. Мост на ул. Главной, Южный и Фрунзенский мосты уже сейчас с трудом справляются с тем транспортным потоком. А ведь сейчас здесь строится много жилья — микрорайоны Волгарь и Амград, ЖК “Легенда”. Нельзя снимать со счетов Южный город, который тоже активно развивается. Поэтому в стратегии важно предусмотреть развитие мостовой сетки через реки, модернизации существующих и строительства новых мостов», — заявил Георгий Выводцев.