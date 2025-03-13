В Пермском крае литр бензина за неделю подорожал еще на три копейки

Росстат сообщил об изменении цен на нефтепродукты с 3 по 10 марта. Рост средней цены за литр бензина на автозаправках Пермского края с начала марта остается стабильно низким. За прошедшую неделю бензин в регионе подорожал на три копейки до 58,96 ₽