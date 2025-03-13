В Пермском крае литр бензина за неделю подорожал еще на три копейки

Росстат сообщил об изменении цен на нефтепродукты с 3 по 10 марта. Рост средней цены за литр бензина на автозаправках Пермского края с начала марта остается стабильно низким. За прошедшую неделю бензин в регионе подорожал на три копейки до 58,96 ₽
Лидером по росту цены стал бензин марки АИ-95 — на 4 коп. до 60,89 ₽ По две копейки добавили: бензин АИ-92 — до 56,07 ₽, дизельное топливо — 71,56 ₽ Цена за литр высокооктанового бензина АИ-98 осталась на прежнем уровне — 84,74 ₽
В Приволжском округе заправить автомобиль бензином можно по средней цене 57,25 ₽ за литр (+3 коп. за неделю), «дизелем» — 67,76 ₽ с ростом на те же 3 коп. Самый дорогой бензин на территории ПФО в Нижегородской обл. — 59,09 ₽, дизельное топливо — в Пермском крае.
Средняя стоимость бензина на заправках России составила 59,20 ₽ (+10 коп.), «дизеля» — 70,99 ₽ (+1 коп.) за литр.