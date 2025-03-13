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Казахстан запускает новый авиарейс Шымкент — Сеул

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам).

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 13 мар — Sputnik. С 29 мая 2025 года казахстанская авиакомпания «SCAT» планирует открытие нового маршрута в Корею по направлению Шымкент — Сеул, сообщили в министерстве транспорта.

«Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Кореей увеличится с 8 до 10 в неделю», — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам).

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.