Казахстан запускает новый авиарейс Шымкент — Сеул

АЛМАТЫ, 13 мар — Sputnik. С 29 мая 2025 года казахстанская авиакомпания «SCAT» планирует открытие нового маршрута в Корею по направлению Шымкент — Сеул, сообщили в министерстве транспорта.
«Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Кореей увеличится с 8 до 10 в неделю», — говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам).
Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.