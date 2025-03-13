Казахстан введет полугодовой запрет на ввоз куриных яиц

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию республики, а также их перемещения с территории одного государства — члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства — члена ЕАЭС через территорию Казахстана», — говорится в документе.