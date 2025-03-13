Казахстан введет полугодовой запрет на ввоз куриных яиц

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию республики, а также их перемещения с территории одного государства — члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства — члена ЕАЭС через территорию Казахстана», — говорится в документе.
Как поясняется, решение об этом было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях 12 марта 2025 года.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 марта.
По данным МСХ, в Казахстане насчитывается 70 птицефабрик, в том числе 34 яичного и 29 мясного направления и 7 племенной репродукции.
По официальным данным статистики, в 2024 году экспорт яиц пищевых составил 43,2 млн штук, импорт — 87,4 млн штук, обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 99%.
Численность птиц за 2024 год составила 45,1 млн голов, что на 2,6% больше показателя за 2023 год (44,1 млн голов).
В основном импорт осуществляется из стран ЕАЭС.
Как отмечают в Минсельхозе, введение запрета на ввоз яиц положительно повлияет на развитие яичной отрасли в Казахстане и позволит сформировать прозрачную цепочку ценообразования.
«Для обеспечения западных регионов страны имеется возможность поставки яиц из других регионов в рамках меморандума, в котором регулируется количество участников рынка и устанавливается верхний предел цен. Это предотвращает спекуляции, которые зачастую применяют оптовики, создавая давление на производителей», — говорится в пояснительной записке.
В связи с чем по аналогии прошлых лет предлагается ввести временный запрет на ввоз яиц птицы всеми видами транспорта сроком на 6 месяцев в весенне-летний период с апреля по сентябрь.