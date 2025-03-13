Власти области решили отказаться от субсидирования ипотеки врачам и учителям

По его словам, в настоящее время стоимость средней двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. м в Калининграде составляет порядка 6,5 млн. рублей. «При оформлении ипотечного кредита первоначальный взнос составляет не менее 50%, т.е. 3,2 млн. руб. При этом мера поддержки, которая у нас была предусмотрена на семью из трех человек, составляет 486 тыс., то есть всего 16% от ныне сложившейся фактически первоначального взноса», — пояснил Телевяк. Он также добавил, что более востребованной мерой поддержки для учителей и врачей в настоящее время является единовременная выплата на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата, который в 2024 году составлял 2 миллиона рублей на семью, и в 2025-м составит 2,5 миллиона. Уже был выдан 61 сертификат, из них на сегодняшний день реализовано 43, еще 15 а стадии реализации. В бюджете на сертификаты заложено 252 млн рублей.