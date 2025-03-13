На ремонт воронежских дорог выделят еще 5 млрд рублей

В Воронежской области на ремонт дорог планируют выделить еще 5 млрд рублей. Так, дорожный фонд региона 2025 году составит рекордные 32,5 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Гусев в среду, 12 марта.
Одну часть средств направят на обновление дорог в областном центре, а другую — на дороги в районах области. Изначально на эти цели была запланирована сумма в 25,5 млрд рублей. Из них 4 млрд рублей в виде субсидий должны были направить на ремонт и строительство сельских дорог, 7,1 млрд рублей — на дороги Воронежа и 14 млрд рублей — на региональные дороги и искусственные сооружения.
Затем глава региона сообщил о выделении дополнительных субсидий на программу ремонта сельских дорог в размере 2 млрд рублей. Теперь же губернатор принял решение направить дополнительные средства из резервного фонда и на другие программы дорожной отрасли.