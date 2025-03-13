На ремонт воронежских дорог выделят еще 5 млрд рублей

Одну часть средств направят на обновление дорог в областном центре, а другую — на дороги в районах области. Изначально на эти цели была запланирована сумма в 25,5 млрд рублей. Из них 4 млрд рублей в виде субсидий должны были направить на ремонт и строительство сельских дорог, 7,1 млрд рублей — на дороги Воронежа и 14 млрд рублей — на региональные дороги и искусственные сооружения.