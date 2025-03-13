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В Ростове снесут старинный дом на улице Тельмана

В Ростове планируют снести столетнее здание на улице Тельмана, 134Б. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Дом простроен в 1917 году и к нашему времени по стенам уже пошли трещины, а также провалился фундамент. В результате чего, двухэтажное здание признали аварийным.

Постройка занимает 482 кв.м, владельцам квартир обещают выплатить компенсацию, после независимой оценки помещения экспертами.

Отметим, что в 2023 году в этом помещении меняли систему газоснабжения.

Контролировать данный процесс будут заместитель главы Администрации города Ростова по строительству и архитектуре Дикун А. В. и первый заместитель главы Администрации города Ростова Скрябина А. Ю.