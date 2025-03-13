В Ростове снесут старинный дом на улице Тельмана

Дом простроен в 1917 году и к нашему времени по стенам уже пошли трещины, а также провалился фундамент. В результате чего, двухэтажное здание признали аварийным.
Постройка занимает 482 кв.м, владельцам квартир обещают выплатить компенсацию, после независимой оценки помещения экспертами.
Отметим, что в 2023 году в этом помещении меняли систему газоснабжения.
Контролировать данный процесс будут заместитель главы Администрации города Ростова по строительству и архитектуре Дикун А. В. и первый заместитель главы Администрации города Ростова Скрябина А. Ю.