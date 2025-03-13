В Омске подорожали билеты на поезда и поездки на Черное море

Поездка на отдых на Черноморское побережье России стала дороже на 14,4%. Поездки на отдых в ОАЭ, Турцию, Египет, в страны Закавказья тоже подорожали — на на 2,6−11,2%, при этом отмечено снижение цен на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии (на 5,9%), Средней Азии (на 4,4%), в Беларусь (на 2,5%).