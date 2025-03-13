В Омске подорожали билеты на поезда и поездки на Черное море

Сильнее всего подорожала стоимость услуг железнодорожного транспорта. В частности, проезд в плацкартном вагоне скорого поезда дальнего следования подорожал на 21,2%.
Поездка на отдых на Черноморское побережье России стала дороже на 14,4%. Поездки на отдых в ОАЭ, Турцию, Египет, в страны Закавказья тоже подорожали — на на 2,6−11,2%, при этом отмечено снижение цен на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии (на 5,9%), Средней Азии (на 4,4%), в Беларусь (на 2,5%).
На 9,5% увеличилась стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля (КАСКО). Кроме того, на 11,7% дороже омичам обходится посещение музеев и выставок.