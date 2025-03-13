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Платную парковку введут на Волжском проспекте в Самаре

В Самаре хотят запустить пилотный проект по организации платных парковок.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре на Волжском проспекте парковка машин вдоль дороги станет платной. Ее введут в рамках пилотного проекта по организации платных парковок. Такое заявление сделал глава городского дептранса Сергей Маркин на профильной сессии, которая прошла 13 марта в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Самары. Об этом сообщает Волга Ньюс.

«Сейчас нужно подготовить нормативную базу. В рамках пилотного проекта планируется протестировать работу нескольких программ, обеспечивающих работу платных парковок», — сказал Маркин.

Платную парковку решили организовать на участке Волжского проспекта от улицы М. Горького до улицы Полевой. Ее могут ввести через несколько месяцев. В будни за один час придется заплатить 60 рублей.

А в выходные и праздники оставить машину вдоль дороги можно будет бесплатно. Власти хотят оценить работу пилотного проекта и, возможно, ввести платные парковки и на других улицах города.