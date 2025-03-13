Платную парковку введут на Волжском проспекте в Самаре

В Самаре на Волжском проспекте парковка машин вдоль дороги станет платной. Ее введут в рамках пилотного проекта по организации платных парковок. Такое заявление сделал глава городского дептранса Сергей Маркин на профильной сессии, которая прошла 13 марта в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Самары. Об этом сообщает Волга Ньюс.