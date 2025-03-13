В Новосибирской области отремонтируют дорогу от Татарска до Карасука

В Новосибирской области начнут ремонт участка дороги, ведущей к более чем сотне сёл и деревень. Инициатива появилась после обращения жителя Карасукского района во время прямого эфира в ЦУР.
Речь идет об участке автомобильной дороги «992 км а/д “Р-254” — Купино — Карасук». Этот путь соединяет федеральную трассу Р-254 «Иртыш» с региональной дорогой К-17 «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Местный житель из села Осолодино обратил внимание на плохое состояние дороги с щебёночным покрытием.
Минтранс Новосибирской области изучил ситуацию и включил участок в план работ. Уже в этом году начнётся реконструкция дороги через разъезд Озерное Приволье. В 2025 году запланировано переустройство коммуникаций, установка новых водопропускных труб и создание земляного полотна. В 2026 году дорожники уложат асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и установят дорожные знаки.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области на ремонт пяти километров дороги Здвинск-Барабинск направят 369 миллионов рублей.