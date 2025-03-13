В Новосибирской области отремонтируют дорогу от Татарска до Карасука

Минтранс Новосибирской области изучил ситуацию и включил участок в план работ. Уже в этом году начнётся реконструкция дороги через разъезд Озерное Приволье. В 2025 году запланировано переустройство коммуникаций, установка новых водопропускных труб и создание земляного полотна. В 2026 году дорожники уложат асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и установят дорожные знаки.