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В Новосибирской области отремонтируют дорогу от Татарска до Карасука

Минтранс региона включил участок дороги в план работ после жалобы жителя.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области начнут ремонт участка дороги, ведущей к более чем сотне сёл и деревень. Инициатива появилась после обращения жителя Карасукского района во время прямого эфира в ЦУР.

Речь идет об участке автомобильной дороги «992 км а/д “Р-254” — Купино — Карасук». Этот путь соединяет федеральную трассу Р-254 «Иртыш» с региональной дорогой К-17 «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Местный житель из села Осолодино обратил внимание на плохое состояние дороги с щебёночным покрытием.

Минтранс Новосибирской области изучил ситуацию и включил участок в план работ. Уже в этом году начнётся реконструкция дороги через разъезд Озерное Приволье. В 2025 году запланировано переустройство коммуникаций, установка новых водопропускных труб и создание земляного полотна. В 2026 году дорожники уложат асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и установят дорожные знаки.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области на ремонт пяти километров дороги Здвинск-Барабинск направят 369 миллионов рублей.