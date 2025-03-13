В Омской области подорожали бензин и дизельное топливо

Омскстат проанализировал цены на автомобильное топливо в феврале 2025 года. За этот период подорожал бензин и дизельное топливо.
Марка АИ-92 подскочила в цене на 27 копеек. Средняя стоимость составила 53, 36 рублей за литр. Бензин марки АИ-95 поднялся в цене на 29 копеек — до 57,97 рублей.
Дизельное топливо подорожало за месяц на 28 копеек. В феврале литр этого вида топлива стоил на омских заправках в среднем 69, 7 рублей за литр.
Подешевело только газовое топливо — на 1, 64 рубля. В среднем автомобильный газ стоил в феврале 24, 24 рубля за литр.
Отметим, что в марте стоимость бензина на заправках Омска продолжила расти. По данным сервиса Azsprice.ru стоимость бензина марки АИ-95 достигла 58 рублей за литр. АИ-93 — 53,59.