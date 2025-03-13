Цены на бензин продолжают расти в Воронежской области

На этой неделе жителей Воронежской области ждало очередное увеличение цены на автомобильное топливо. Его зафиксировал Воронежстат. Информацией поделился 13 марта.
Так, бензин марки АИ-92 подрос в цене за неделю на 0,23%. Теперь придется заплатить за литр не 56,59 рублей, а 56,72. На 0,22% подорожал АИ-95: литр подскочил с 61,75 рубля до 61,89 ₽
Меньше всего увеличилась стоимость АИ-98 — на 0,08%. За него придется заплатить не 84,02 рубля, а 84,08. Не отстает и дизтопливо. Оно поднялось в цене на 0,12% — с 66,73 рубля за литр до 66,81.