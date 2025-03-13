Цены на бензин продолжают расти в Воронежской области

Меньше всего увеличилась стоимость АИ-98 — на 0,08%. За него придется заплатить не 84,02 рубля, а 84,08. Не отстает и дизтопливо. Оно поднялось в цене на 0,12% — с 66,73 рубля за литр до 66,81.