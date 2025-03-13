Завод быстрого приготовления

По оценкам BusinesStat, производство лапши быстрого приготовления в России в 2023 году (данные за 2024 год отсутствуют) сократилось на 2%: с 189 до 185 тыс. т. Определяющим фактором послужили перебои с поставками пищевых добавок, они повлияли как на объемы выпуска продукции, так и на предлагаемый ассортимент. Следствием перебоев стало сокращение спроса на лапшу отечественного производства и рост спроса на импортную продукцию.