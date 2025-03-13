20 исторических домов отреставрируют в Нижегородской области

По словам Берковича, реставрация станет важным шагом в сохранении исторического наследия региона. Волонтеры, задействованные в проекте, сосредоточатся на восстановлении домов в Городце, Вельдеманове (Перевозский округ), Быковке (Воротынский округ) и на Бору. Беркович также уточнил, что за два года работы «Оберега» в Нижегородской области удалось отреставрировать 24 деревянных дома.