20 исторических домов отреставрируют в Нижегородской области

Об этом сообщил замгубернатора Олег Беркович в своем телеграм-канале. Работы будут выполнены в рамках проекта «Оберег», который реализуется при поддержке АСИРИС.
По словам Берковича, реставрация станет важным шагом в сохранении исторического наследия региона. Волонтеры, задействованные в проекте, сосредоточатся на восстановлении домов в Городце, Вельдеманове (Перевозский округ), Быковке (Воротынский округ) и на Бору. Беркович также уточнил, что за два года работы «Оберега» в Нижегородской области удалось отреставрировать 24 деревянных дома.
Напомним, ранее замгубернатора допустил использование Нижегородского острога в качестве отеля. Сообщалось также, что 26 марта Олег Беркович проведет прием граждан.