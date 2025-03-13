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20 исторических домов отреставрируют в Нижегородской области

В 2025 году в Нижегородской области приведут в порядок 20 исторических домов.

Источник: телеграм-канал Олега Берковича

Об этом сообщил замгубернатора Олег Беркович в своем телеграм-канале. Работы будут выполнены в рамках проекта «Оберег», который реализуется при поддержке АСИРИС.

По словам Берковича, реставрация станет важным шагом в сохранении исторического наследия региона. Волонтеры, задействованные в проекте, сосредоточатся на восстановлении домов в Городце, Вельдеманове (Перевозский округ), Быковке (Воротынский округ) и на Бору. Беркович также уточнил, что за два года работы «Оберега» в Нижегородской области удалось отреставрировать 24 деревянных дома.

Напомним, ранее замгубернатора допустил использование Нижегородского острога в качестве отеля. Сообщалось также, что 26 марта Олег Беркович проведет прием граждан.