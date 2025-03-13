«Автостат» назвал 25 брендов с неликвидными запасами автомобилей

По подсчетам гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в январе-феврале 2025 года китайский Changan продал 626 машин 2023 года выпуска — это 7% от общего объема продаж у этой марки. Китайская компания SWM за это же время реализовала 621 автомобиль, что составляет 52% от общего объема. Двухгодовалые «новинки» есть даже у Lada — 492 штуки (1%) за 2025 год.