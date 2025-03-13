Минтруда сказало, кто может получить пособие в 14 300 рублей в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В сообщении сказано, что при рождении двойни, тройни и более детей на каждого из родившихся близнецов предусмотрены следующие выплаты. Так, десять размеров бюджета прожиточного минимума в качестве единовременного пособия выплатят при рождении первого ребенка. До 30 апреля сумма составит 4 476,40 рубля.
Говорится, что на второй и последующих детей предусмотрено 14 размеров бюджета прожиточного минимума, или 6 266,96 рубля до 30 апреля. Кроме того, два БПМ в качестве единовременной выплаты предусмотрено на каждого ребенка. Сумма составит 895,28 рубля.
В Минтруда уточнили, что суммарно при рождении двойни выплачивается 12,5 тысячи рублей, или 28 БПМ в том случае, если это первые дети в семье. Вместе с тем 14,3 тысячи рублей, или 32 БПМ будет выплачено в случае, если в семье до рождения двойни уже был ребенок (дети).
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