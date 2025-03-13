Минтруда сказало, кто может получить пособие в 14 300 рублей в Беларуси

В Минтруда уточнили, что суммарно при рождении двойни выплачивается 12,5 тысячи рублей, или 28 БПМ в том случае, если это первые дети в семье. Вместе с тем 14,3 тысячи рублей, или 32 БПМ будет выплачено в случае, если в семье до рождения двойни уже был ребенок (дети).