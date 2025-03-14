В Перми у стадиона «Гайва» построят жилой комплекс

Для ЖК у стадиона «Гайва» установили подзону жилой застройки Ц-2 с высотой зданий до 16 этажей. Ранее участок площадью 7,4 тыс. кв. метров администрация Перми выделила для возведения храма в честь Воскресения Словущего, пояснил «Коммерсант-Прикамье».