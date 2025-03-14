В Перми у стадиона «Гайва» построят жилой комплекс

В Орджоникидзевском районе Перми на ул. Репина, 39 построят жилой многоэтажный дом. Проект строительства получил положительное заключение экспертизы.
Возведением жилого комплекса займется застройщик «Спецтехсервис», входящий в группу компаний «Оникс». Проектную документацию подготовила компания «Профпроект» из Перми.
Для ЖК у стадиона «Гайва» установили подзону жилой застройки Ц-2 с высотой зданий до 16 этажей. Ранее участок площадью 7,4 тыс. кв. метров администрация Перми выделила для возведения храма в честь Воскресения Словущего, пояснил «Коммерсант-Прикамье».
По просьбе девелопера краевые власти изменили зонирование территории для жилого строительства. Застройщик займет смежный с храмом земельный участок.