«Сделали хорошую прививку самостоятельности». Путин и Лукашенко высказались об импортозамещении и возвращении западных партнеров

Президенты Беларуси и России Владимир Путин и Александр Лукашенко сказали, что будет с программами по импортозамещению после возвращения западных компаний, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, Путин заявил, что, если на рынок вернутся иностранные «партнеры», Россия не станет менять подходы в вопросе импортозамещения и развития технологического суверенитета, продолжая соответствующие программы.
— Нам наши так называемые партнеры (западные. — Ред.) сделали хорошую прививку — прививку самостоятельности, суверенитета, — прокомментировал он.
Еще российский лидер отметил, что при возвращении западных компаний для них не будет создаваться никаких преференций для возвращения. Но, вообще, Россия постарается обеспечить преимущества отечественным товаропроизводителям, не нарушая при этом нормы ВТО. А фундаментальным, сквозным направлениям, связанным с будущим экономик Беларуси и России будет уделено первостепенное значение.
Также Путин сообщил, что сейчас уже в закрытом пока режиме ведутся переговоры по возвращению на российский рынок западных партнеров по их же инициативе.
В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что возобновления сотрудничества с западными партнерами возможно лишь с учетом новых реалий и «ситуации на земле».
— Много времени прошло. И условия изменились, и ситуация изменилась. Милости просим, приходите. Но, мы знаем, чем ответить, — пояснил белорусский лидер.
Здесь же Лукашенко заметил, что, мобилизовавшись, за эти три года Беларусь и Россия очень многое сделали. И в вопросах импортозамещения намерены идти своим путем, используя только необходимое.
— Никто не закрывается, мы вас примем здесь под наши новые условия с учетом ситуации на земле и возьмем только то, что нам нужно, — резюмировал президент Беларуси.
Но еще Александр Лукашенко предупредил, что ЕС и Украине — труба, если Россия и США договорятся.
Также Владимир Путин заявил, что учет интересов Беларуси — в национальных интересах России.
Между тем договор о гарантиях безопасности Беларуси и России вступил в силу.