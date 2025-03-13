«Сделали хорошую прививку самостоятельности». Путин и Лукашенко высказались об импортозамещении и возвращении западных партнеров

Еще российский лидер отметил, что при возвращении западных компаний для них не будет создаваться никаких преференций для возвращения. Но, вообще, Россия постарается обеспечить преимущества отечественным товаропроизводителям, не нарушая при этом нормы ВТО. А фундаментальным, сквозным направлениям, связанным с будущим экономик Беларуси и России будет уделено первостепенное значение.