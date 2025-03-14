В июне запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в аэропорт Иссык-Куль

Прямые рейсы из Екатеринбурга в аэропорт Иссык-Куль, который находится рядом с курортным поселком Тамчы в Киргизии, будут запущены в июне. Об этом ТАСС рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Так, в Екатеринбурге с 3 по 4 апреля состоится международная туристическая выставка «Лето-2025», на которой проведут переговоры по этому вопросу.
Михаил Мальцев уточнил, что запуск рейсов официально будет объявлен в апреле.
Отмечается, что Иссык-Кульскую область посещают более миллиона туристов в год.
— Мы ожидаем прямое авиасообщение на курорт Тамчы, это северный Иссык-Куль, помимо существующего регулярного авиасообщения в Бишкек, что сделает еще более удобным посещение Иссык-Кульского района и Иссык-Куля, — отметил Михаил Мальцев.
Он также добавил, что ожидаются переговоры по перелетам из Екатеринбурга в Малайзию.
Кроме того, в 2025 году планируются дополнительные рейсы из столицы Урала в Ереван, а также рассматриваются маршруты в Фергану и Китай.