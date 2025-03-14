В июне запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в аэропорт Иссык-Куль

Прямые рейсы из Екатеринбурга в аэропорт Иссык-Куль, который находится рядом с курортным поселком Тамчы в Киргизии, будут запущены в июне. Об этом ТАСС рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.