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В июне запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в аэропорт Иссык-Куль

В апреле анонсируют прямые рейсы из Екатеринбурга в Киргизию.

Прямые рейсы из Екатеринбурга в аэропорт Иссык-Куль, который находится рядом с курортным поселком Тамчы в Киргизии, будут запущены в июне. Об этом ТАСС рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Так, в Екатеринбурге с 3 по 4 апреля состоится международная туристическая выставка «Лето-2025», на которой проведут переговоры по этому вопросу.

Михаил Мальцев уточнил, что запуск рейсов официально будет объявлен в апреле.

Отмечается, что Иссык-Кульскую область посещают более миллиона туристов в год.

— Мы ожидаем прямое авиасообщение на курорт Тамчы, это северный Иссык-Куль, помимо существующего регулярного авиасообщения в Бишкек, что сделает еще более удобным посещение Иссык-Кульского района и Иссык-Куля, — отметил Михаил Мальцев.

Он также добавил, что ожидаются переговоры по перелетам из Екатеринбурга в Малайзию.

Кроме того, в 2025 году планируются дополнительные рейсы из столицы Урала в Ереван, а также рассматриваются маршруты в Фергану и Китай.