В Свердловской области объем жилищного строительства увеличился на 19%

— Во второй половине 2024 года мы наблюдали некоторое замедление роста цен на жилье, но в начале текущего года эта тенденция осталась актуальной уже только для вторичного рынка. Квартиры в новостройках по-прежнему дорожают из-за роста себестоимости строительства, — отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.