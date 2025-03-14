В Свердловской области объем жилищного строительства увеличился на 19%

На данный момент в Свердловской области строится 5,2 миллиона квадратных метров жилья. Это на 19% больше, чем в 2024 году. Информация об этом была представлена в мартовском докладе Банка России.
Во второй половине 2024 года спрос на покупку жилья в ипотеку упал из-за отмены программы безадресной льготной ипотеки. Покупатели начали чаще использовать собственные средства для покупки недвижимости. В январе 2025 года количество выданных ипотечных кредитов заметно снизилось, но доля одобренных заявок увеличилась.
— Во второй половине 2024 года мы наблюдали некоторое замедление роста цен на жилье, но в начале текущего года эта тенденция осталась актуальной уже только для вторичного рынка. Квартиры в новостройках по-прежнему дорожают из-за роста себестоимости строительства, — отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.
По его словам, на первичном рынке появляются более дорогие проекты, которые были запущены в период высокого спроса, что также влияет на цены.