Bloomberg: США обсуждают возможность сотрудничества с Газпромом

Соединенные Штаты начали обсуждение с Россией возможности сотрудничества с транснациональной энергетической компанией «Газпром» в реализации глобальных проектов на фоне совместных усилий по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg ссылаясь на чиновников из России и Европы.
«США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом “Газпром” ПАО в рамках глобальных проектов… на фоне попыток посредничества в заключении мирного соглашения по Украине», — передает агентство.
Уточняется, что обсуждение потенциального сотрудничества пока находятся на начальной стадии.
По информации агентства, между представителями США и России уже прошли предварительные консультации по подобному вопросу, однако имена участников переговоров пока не называются.
Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают новый вектор взаимного сотрудничества, который может начать действовать после урегулирования конфликта на Украине.