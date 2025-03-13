Bloomberg: США обсуждают возможность сотрудничества с Газпромом

Соединенные Штаты начали обсуждение с Россией возможности сотрудничества с транснациональной энергетической компанией «Газпром» в реализации глобальных проектов на фоне совместных усилий по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg ссылаясь на чиновников из России и Европы.