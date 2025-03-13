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Bloomberg: США обсуждают возможность сотрудничества с Газпромом

США могут начать сотрудничество с российским «Газпромом».

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты начали обсуждение с Россией возможности сотрудничества с транснациональной энергетической компанией «Газпром» в реализации глобальных проектов на фоне совместных усилий по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg ссылаясь на чиновников из России и Европы.

«США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом “Газпром” ПАО в рамках глобальных проектов… на фоне попыток посредничества в заключении мирного соглашения по Украине», — передает агентство.

Уточняется, что обсуждение потенциального сотрудничества пока находятся на начальной стадии.

По информации агентства, между представителями США и России уже прошли предварительные консультации по подобному вопросу, однако имена участников переговоров пока не называются.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают новый вектор взаимного сотрудничества, который может начать действовать после урегулирования конфликта на Украине.