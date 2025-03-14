Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 14 марта перед выходными

Национальный банк скорректировал курсы валют на 14 марта 2025 года, пятницу. В частности, перед выходными уменьшены курс доллара и курс евро, однако подрос курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 14 марта, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1701 белорусского рубля, 1 евро — 3,4488 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6105 белорусского рубля.
В соотношении с курсовыми значениями, которые действовали в четверг, 13 марта, курс доллара и курс евро стали меньше, а курс российского рубля, наоборот, несколько повышен. Заметнее других изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0023 белрубля, евро потерял 0,0109 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0009 белрубля.
Также ЕАБР заявил про рост зарплаты и увеличение числа незакрытых вакансий в Беларуси.