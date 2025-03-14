На восстановление разрушенной оползнем дороги в Сочи выделили 142 млн рублей

В Хостинском районе Сочи, в переулке Надежды начали работы по восстановлению дорожного полотна, разрушенного оползнем летом 2024 года. Дорожники уже установили 40 металлических труб, провели земляные работы, уложили дорожные плиты и возвели нижнюю подпорную стену на 51 буронабивной свае.
«Учитывая близость реки, важно предусмотреть защиту автодороги. В связи с этим и запланированы такие масштабные мероприятия. Муниципальным контрактом на эти цели предусмотрено более 142 миллионов рублей», — рассказал вице-мэр Сочи Вячеслав Бауэр.
Строительные работы идут в соответствии с графиком, и их полное завершение ожидается к концу апреля. К этому сроку также будут установлены анкерные сваи, создана защитная каменная призма, восстановлено дорожное покрытие на участке площадью 304 квадратных метра и установлены ограждения.