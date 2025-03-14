На восстановление разрушенной оползнем дороги в Сочи выделили 142 млн рублей

Строительные работы идут в соответствии с графиком, и их полное завершение ожидается к концу апреля. К этому сроку также будут установлены анкерные сваи, создана защитная каменная призма, восстановлено дорожное покрытие на участке площадью 304 квадратных метра и установлены ограждения.